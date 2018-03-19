В соединении ЮВО в Волгограде военные кинологи готовятся к окружному этапу конкурса «Верный друг»

В соединении ЮВО, дислоцированном в Волгоградской области, военные кинологи начали подготовку к окружному этапу конкурса «Верный друг», который пройдет в мае в Карачаево-Черкесии.

В ходе тренировки собак кинологи проводят занятия по отработке элементов несения караульной службы и выполнения служебных команд.

Наиболее сложными этапами подготовки караульных собак является отработка команд по отказу от пищи, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к стрельбе из стрелкового оружия, различным взрывам.

Обучение собак проводится вожатыми соединения в специально оборудованном кинологическом городке, где собак обучают прохождению полосы препятствий протяжённостью 300 метров с преодолением лестницы, барьера, забора, окопа, бума и переползанием под низко натянутой сеткой.

Для более эффективной работы собак в сложных климатических условиях в рационе питания помимо мясопродуктов, рыбы, круп используются овощи и свежая зелень с целью поддержки четвероногих друзей витаминами, также занятия с четвероногими питомцами проводятся в разное время суток.

При подготовке собак для участия в окружном этапе конкурса приоритет был отдан таким породам как немецкая и бельгийская овчарка.