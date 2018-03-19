В сравнении с 2012 годом Путина поддержали в полтора раза больше москвичей

Явка на президентских выборах в Москве составила 59,95%. При этом Владимир Путин получил в полтора раза больше голосов, чем в 2012 году, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Если говорить о голосах лидера, Владимир Владимирович получил 3,21 миллиона голосов. Это в 1,6 раза больше, чем он получил в Москве в 2012 году», — цитирует чиновника РИА Новости.

В целом по стране явка составила 67,47% или 73,36 млн человек. Путин получил рекордные 76,66% голосов.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, высокая явка объясняется множеством факторов, среди которых «беспрецедентная информационная кампания».

«То есть достаточно информации, чтобы люди могли думать, выбирать, принимать решение», — отметила председатель комиссии.