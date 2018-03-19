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В Украине безнаказанно действует агент ФСБ Владимир Тесля


Добавлено: 19 мар 2018 в 11:35, Категория: Политика
В Украине безнаказанно действует агент ФСБ Владимир Тесля
Тесля Владимир Николаевич, на первый взгляд довольно известная и успешная личность, однако, если более детально изучить его биографию, связи и поступки, оказывается, что все это хорошо замаскированная игра, очень умелого мошенника и агента российских спецслужб.

Его биография освещена крайне туманно и эпизодически, достаточно большие пробелы свидетельствуют о том, что он пытается что-то скрыть. От надежного источника стало известно, что он действительно родился в Украине, но на родной земле реализовать себя не смог и поехал искать лучшей жизни во Францию, где поступил во Французский Иностранный легион (фр. Legion etrangere), однако долго он там не пробыл и дезертировал , после чего лучшей работы, чем таксист в Париже не нашел. Там Владимир Тесля и завел сомнительные связи в лице российских спецслужб, его завербовали как агента ФСБ. Именно они подготовили легенду о зале смешанных единоборств, который Владимир Тесля якобы имел во Франции, но никаких подтверждений этому нет.

Вернувшись в Украину в 2014 году, Владимир Тесля сразу стал президентом вновь в Украине Лиги смешанных единоборств WWFC, котораязанимаетмся подготовкой бойцов и проведением турниров, как в Украине так и в Европе. Однако, никто не задался вопросом, откуда у лица, всю жизнь пытавшегося себя безуспешно реализовать, взялись денежные средства и связи, для реализации такого масштабного бизнес-плана в столь короткие сроки. Конечно, помощь поступила от влиятельных друзей, а именно от российских спецслужб.

Отзывы в СМИ о Лиге смешанных единоборств Владимира Тесли неоднозначны и очень часто можно услышать недовольство лиц, которые хотели заработать легких денег, делая ставки на боях. И эти обманутые люди правы, поскольку значительный и стабильный доход Владимира Тесли - подставные бои в WWFC. Так называемые игроки на тотализаторе делают бешеные ставки на бойцов, которые в дальнейшем за деньги от Владимира Тесли проигрывают бой, как говорят в народе «Сливают», преимущественно по очкам.

В последнее время Владимир Тесля начал предлагать свои услуги по обеспечению охраны VIP-клиентов, утверждая, что он является директором Украинского филиала известной частной охранной компании «Global Ex-Forces», хотя на самом деле это клон данной компании, которую Владимир Тесля создал в 2017 году для очередной мошеннической схемы, убеждая клиентов, что у него работают только профессиональные бойцы мирового уровня и непосредственно бойцы WWFC под руководством известных инструкторов. Но пусть вас это не вводит в заблуждение, никто из сотрудников компании не работал личным охранником профессионально.

На этом Владимир Тесля не остановился, благодаря WWFC он активно развивает в Украине рэкет и киднеппинг. Как это работает: он благодаря сотрудничеству с российскими спецслужбами, беспрепятственно привозит в Украину российских бойцов, которые ему помогают в реализации криминальных схем и параллельно выполняют указания кураторов ФСБ. Об одной такой схеме нам стало известно от надежного источника, а именно: в начале лета 2017 года, Владимиром Теслейи его бойцами на территории Конча-Заспы в лесополосе, во время очередной утренней пробежки был похищен бизнесмен по имени Дмитрий Гриб, угрожая убить его родных. Дмитрий был вынужден отдать наглым преступникам 500000 $. И он такой не один !!!!!!!!!
Конечно, большинство пострадавших лиц в правоохранительные органы не обращаются, так как боятся за свою жизнь, или же боятся огласки конфиденциальной информации, которая была одержана именно преступным путем, для дальнейшего запугивания. А те, кто все же обратился за помощью в правоохранительные органы, даже не догадываются, что к этому может быть причастен их знакомый, друг или вообще важная персона - Владимир Тесля.
Кроме этого , хочу обратить ваше внимание, что приезд Владимира Тесли в 2014 году в Украине не был случайным, именно в этом году начались военные действия в зоне «АТО». А с помощью Владимира Тесли спецслужбы РФ смогли собирать необходимую для них информацию о бойцах АТО и другие не менее важные данные, поскольку в кругу его знакомых появились очень влиятельные деятели Украины.

А теперь вопрос к нашим спецслужб: «КУДА ВЫ смотрите ???»


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Добавлено: 19 мар 2018 в 11:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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