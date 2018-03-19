В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова пройдет межвузовская научно-практическая конференция

С 22 по 23 марта 2018 г. в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова будет проведена межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития физической подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Конференция посвящена 110-й годовщине введения в образовательный процесс Военно-медицинской академии учебной дисциплины «Физическое воспитание».

В ходе проведения конференции будут рассматриваться актуальные вопросы физической культуры (подготовки), пути развития и перспективы совершенствования спорта в Вооруженных Силах Российской Федерации, пройдет обмен научной информацией в указанной области.

Конференция включена в план научных мероприятий академии. Цель конференции – коллективное обсуждение и популяризация научного и практического опыта специалистов по проблемам науки и образования в сфере физической культуры, а также творческое решение актуальных вопросов теории и методики физической культуры и спорта.

В мероприятии примут участие ученые, специалисты в сфере физической культуры и спорта, специалисты в области экономики спорта, руководители образовательных, спортивных и медицинских учреждений, общественных объединений и организаций, тренеры, профессорско-преподавательский состав вузов, адъюнкты, аспиранты, курсанты и студенты.