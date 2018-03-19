Венгрия против восстановления Украиной воинской части в Берегово

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово. Об этом передает Hirado.hu.

Сиярто беспокоит, что ВСУ намерены разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения.

По его словам, пояснения украинского Минобороны о том, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности страны, еще более тревожит.

«Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает его», – сказал Сиярто.

Ранее Генконсульство Венгрии посоветовало гражданам три дня не ездить на Закарпатье.

Фото: Reuters