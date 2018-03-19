Весеннее равноденствие: названа дата прихода астрономической весны

Весеннее равноденствие, 20 марта: названа дата прихода астрономической весны.

Эксперты из Московского планетария назвали день весеннего равноденствия 20 марта той датой, когда приход астрономической весны считается состоявшимся.

Специалисты подчеркнули, что по всему земному шару день и ночь длятся ровно по 12 часов. Солнце восходит строго на Востоке и садится четко на Западе.

Эксперты планетария рассказали: в древности, когда не было календарей, считалось, что именно в этот день – день весеннего равноденствия 20 марта происходит обновление природы.