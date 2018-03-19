В Киеве прогремел взрыв в подъезде жилого дома (ФОТО)

19 марта в подъезде одного из жилых домов на ул. Приречная (Оболонский район Киева) прогремел взрыв.

О подробностях инцидента сообщает пресс-служба киевской полиции.

«В настоящее время установлено, что (взрыв) произошел на 6 этаже. Во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно — осколочной гранаты.

На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись», — сообщили в полиции.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, правоохранители пытаются установить обстоятельства инцидента.

Владелец квартиры не пострадал, с ним сейчас общаются полицейские.