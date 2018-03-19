Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России

На прошедших в России президентских выборах Владимир Путин получил больше голосов, чем кто бы то ни было (да и он сам) на выборах до того. Более того, в 2018 году впервые действующий президент получает большинство голосов не от пришедших на участки, а от списочного состава избирателей, то есть почти всего взрослого населения страны. Всего за Путина проголосовали 76,65% избирателей или более 56 млн человек.

После подсчета 99% голосов на втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,82%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,68% голосов. За Ксению Собчак проголосовали 1,66% избирателей, Григорию Явлинскому отдали свои голоса 1,04% избирателей. Борис Титов набрал 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.