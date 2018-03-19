В Москве считают, что после Сирии настанет очередь украинских террористов (ВИДЕО)

Власть Украины состоит из военных преступников, проводящих политику государственного терроризма.

Такое заявление сделал известный политолог Сергей Марков. Эксперту был задан вопрос, как должна отреагировать Москва на воскресное блокирование консульств РФ на Украине, передаёт «ПолитНавигатор».

«По хорошему счету, она должна отреагировать не на это, а на то, что на Украине власть захватила хунта, которая состоит из военных преступников, иностранных агентов и авантюристов. Эта самая хунта проводит политику государственного терроризма. Вот за это и надо отвечать», — ответил российский политолог.

«По сравнению с откровенным государственным террором то, что не дали проголосовать российским гражданам, является менее страшным. Мне кажется, что хунта должна быть ликвидирована, а свобода и демократия возвращены народу Украины», — добавил Марков.

Также он подчеркнул, что политика России в отношении Украины не изменится из-за произошедшего вчера.

«Это никак не связано. То, что может быть связано — это сирийский успех. После террористов в Сирии может наступить капец террористам Украины. Еще раз повторяю: на Украине нет никакого правительства», — подытожил Сергей Марков.