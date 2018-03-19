Во Флориде откопали две античные мозаики

В Музее изящных искусств в Сент-Питерсберге (Флорида) были найдены две античные мозаики из Антиохии, которые по неизвестным причинам были забыты и погребены под газоном на территории музея, за садом скульптуры. Сейчас их откопали и вместе с тремя другими мозаиками будут реставрировать в открытой для взоров публике консервационной лаборатории.

Мозаики были раскопаны в 1932 – 1939 годах археологом из Принстонского университета Джорджем Элдеркином (George W. Elderkin), под руководством которого в Антиохии и окрестностях были найдены сотни мозаик. Часть находок, согласно договору, была передана спонсорам экспедиции – нескольким музеям США, Принстонскому университету и Лувру, другие сейчас находятся в Археологическом музее Антакьи в Турции. Обнаруженные теперь мозаики происходят из так называемого Дома питейного конкурса, где древние мастера действительно изобразили конкурс в выпивке между Гераклом и Дионисом, и из Восточного портика Дома злого глаза.

Когда в 1964 году готовился к открытию музей во Флориде, его основатели купили пять антиохийских мозаик у Принстонского университета. В 1989 году две из них были погребены под восточным газоном. Хотя этот факт был в то время задокументирован, с тех пор о нем все забыли. Лишь в 2017 году ставшая исполнительным директором музея Кристин Шеперд вспомнила о мозаиках, которые она видела, посещая музей школьницей, и заинтересовалась их местонахождением. Ей пришлось провести настоящие раскопки, так как никто точно не знал, где закопали мозаики.