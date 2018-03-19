Волонтер рассказал, как задержанный Рубан выпивал с главарями ОРДЛО

У задержанного СБУ главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана были неформальные отношения с главарями ОРДЛО, так, он распивал с ними алкогольные напитки.

Волонтер и координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев сообщил: «Владимир Рубан был представлен обществу как генерал, но его очень быстро раскусили и отстранили от дел. То есть под конец 2014 года он уже не имел никакой возможности вести переговоры от государства Украина. Но до 2018 года он контактировал с оккупированными территориями — Игорем Плотницким, Александром Захарченко и другими людьми, которые имели отношение к обмену пленными. Поскольку я занимаюсь вопросами безопасности, то знаю, что когда Владимир Рубан ездил на оккупированные территории, там он выпивал с этими главарями псевдореспублик, поддерживались какие-то неформальные отношения, как с друзьями, можно сказать».

Кроме того, Кабакаев отметил, что в контексте задержания Рубана при перевозке с оружием, тот явно действовал не в одиночку: «Что будет с Владимиром Рубаном, покажет следствие, но то, что он является одной из креатур российских спецслужб, с которыми сотрудничает Медведчук, понятно на 100%. Мы также должны понимать, что он действовал не один. Это целое сообщество, которое работает в Украине, здесь есть исполнители, политики вроде Надежды Савченко (разговор состоялся до того, как генпрокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде, — „Апостроф“), которая тоже входит в пул Медведчука. И неизвестно, какие еще акции они запланировали, кроме тех терактов, о которых отчиталась СБУ».

По словам волонтера, в Украине в каждой сфере есть те или иные представители России: «Через таких людей, как Рубан, Медведчук, Савченко, Королевская, еще часть „Оппозиционного блока“, который остался после Януковича, эти люди влияют и на бизнес, и на политическую ситуацию, и на гражданское общество. При каждом министерстве есть так называемые общественные советы, и, по результатам нашего мониторинга, почти во всех этих советах есть люди Королевской или Медведчука. Еще одна из подобных организаций — матерей и жен бойцов АТО, которая курируется Надеждой Курамшиной, которая тоже является креатурой Виктора Медведчука. Поэтому выводы нужно делать самим и понимать, кто эти люди, на кого они работают и как хотят дестабилизировать ситуацию в Украине».