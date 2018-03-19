Возле МКС замечена группа подозрительных инопланетных кораблей на близком расстоянии

Новости сегодня, 19.03.2018: возле МКС замечена группа подозрительных инопланетных кораблей на опасно близком расстоянии, сообщают уфологи.

Виртуальный исследователь, зарегистрированный на ютуб, как MrMBB333, опубликовал видео, где несколько НЛО крутятся на подозрительно близком расстоянии около МКС.

Знаменитый наблюдатель за НЛО, Скотт Уоринг, тут же вызвался поддержать своего коллегу, призывая его подписчиков не спускать с глаз с обнаруженных космических объектов, чтобы при удобном случае поймать их на камеру и предъявить НАСА.