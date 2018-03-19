Выборы президента РФ в Крыму признаны действительными

Тема: Президентские выборы — 2018

Выборы президента РФ на территории Крыма признаны действительными. Об этом сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев, передаёт РИА «Новости».

В понедельник на заседании избиркома единогласно был утвержден протокол об установлении итогов голосования. Согласно результатам выборов, действующий президент Владимир Путин набрал 994 тысячи 569 голосов избирателей (92,15%), кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 23 тысячи 773 головов (2,20%), председатель ЛДПР Владимир Жириновский — 19 тысяч 506 (1,81%), кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак — 17 тысяч 764 (1,65%). Читайте по теме

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Претендент на пост президента России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский получил 0,48% или 5,138 тысячи голосов, выдвиженец от Партии роста Борис Титов — 0,26% или 2,785 тысячи голосов, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин — 0,21% или 2,267 тысячи голосов и Сергей Бабурин, представляющий партию «Российский общенародный союз», получил 0,19% или 2 тысячи 98 голосов избирателей.

Явка в Крыму составила 71,55% или 1 миллион 79 тысяч 531 человек.

«Выборы признаны действительными. Никаких жалоб, связанных с итогами голосования, в избирательную комиссию Республики Крым и территориальные комиссии не поступило», — сообщил Малышев, отметив, что в регионе удалось провести выборы в соответствии с требованием закона.

«Выборы прошли без каких-либо срывов», — указал глава крымского избиркома.

Малышев отметил, что Крым с проведением выборов президента завершил политическую и правовую интеграцию в составе России.

«Венцом этого цикла были выборы президента России. Крым полноценно вошел в правовое поле Российской Федерации и является полноценным субъектом Российской Федерации», — подчеркнул Малышев.

Крым стал субъектом Российской Федерации после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

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