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» » Выборы президента РФ запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений — НОМ

Выборы президента РФ запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений — НОМ


Добавлено: 19 мар 2018 в 16:14, Категория: Россия
Выборы президента РФ запомнятся беспрецедентным числом фейковых нарушений — НОМ

Федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» (НОМ), сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова заявила, что прошедшие выборы запомнятся рекордным количеством фейковых нарушений.

В ассоциации считают, что голосование прошло честно и согласно нормам действующего законодательства. Выборы также запомнятся беспрецедентным количеством заявлений о якобы нарушениях.

Голосование прошло 18 марта, в воскресенье. Российский лидер Владимир Путин набрал рекордные 76% голосов избирателей.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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