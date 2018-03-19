«Якут и лилипут»: соцсети высмеяли новый памятник в Севастополе

Глава российской байкерской группировки «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов установил в оккупированном Севастополе памятник, который должен был стать копией берлинского «Воина-освободителя».

Российский журналист и блогер Александр Тверской взглянув на памятник отметил: «Новый памятник в Севастополе. Предполагалась, что будет похоже на берлинского „Воина-освободителя“, но что-то пошло не так. Архитектура — она ведь как зеркало времени. В данном случае — отражение сущности российского бытия. Уродство во всем. В душах, мыслях, в поступках, в символах и образах».

Пользователи в соцсети бурно отреагировали на пост и написали:

«Когда заказали памятник на Алиэкспресс»

«Собирательный образ российского народа».

«Франкенштейн с девочкой из интерната для умственно-отсталых».

Даже крымчанам монумент не пришелся по нраву и они окрестили его «якут и лилипут».

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