Явка на президентских выборах в России превысила 67%, заявили в ЦИК

Тема: Президентские выборы — 2018

После подсчёта 91,5% бюллетеней явка на выборах президента России превысила 67%, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев. Об этом сообщает РИА «Новости». Читайте по теме

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По результатам подсчёта 90% протоколов избирателей, на выборах лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 76,41% голосов.

На втором месте Павел Грудинин от КПРФ с 12,05%, на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Ему отдали свои голоса 5,85% избирателей.

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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