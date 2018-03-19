Явка на президентских выборах в России превысила 67%, заявили в ЦИК

Тема: Президентские выборы — 2018
После подсчёта 91,5% бюллетеней явка на выборах президента России превысила 67%, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев. Об этом сообщает РИА «Новости». Читайте по теме
Матвиенко сообщила о рекордной поддержке Путина за все годы президентства
По результатам подсчёта 90% протоколов избирателей, на выборах лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 76,41% голосов.
На втором месте Павел Грудинин от КПРФ с 12,05%, на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Ему отдали свои голоса 5,85% избирателей.
За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
На выборах-2018 проголосовало более половины жителей России
На Дальнем Востоке начался подсчёт голосов избирателей
Избиркомы на Камчатке и Чукотке начали подсчёт голосов на выборах президента