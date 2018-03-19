За рубежом проголосовали 98% зарегистрированных избирателей

Явка на выборах президента России на заграничных избирательных участках составила 98% от зарегистрированных избирателей, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «идет беспрецедентная явка» (цитата ТАСС).

«Были кадры: Пхукет, 40-градусная жара, люди стоят в очереди. Германия: все наоборот — холод, и люди стоят в очереди. Таких кадров и видео огромное количество. Это фантастика», — считает Захарова.

По предварительным данным, за границей кандидатуру Владимира Путина поддержали 84,4% проголосовавших или около 170 тысяч человек.

Глава ЦИК Элла Памфилова посчитала, что международная обстановка положительно сказалась на явке за рубежом.

«Наш народ всегда объединяется в трудную минуту, поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту тем, что содействовали консолидации и объединению нашего народа», - отметила Памфилова на заседании ЦИК РФ.

В 2012 году за Путина за рубежом проголосовали 73,24% избирателей, что составило 323,7 тысячи человек (в 2018 году россияне не могли проголосовать на Украине из-за запрета местных властей).

Всего, по данным ЦИК, явка на нынешних выборах составила 67,47%. Путин на них получил рекордные 76,66% голосов.