Зайнуллина: Паралимпийские игры оставили у меня только положительные эмоции

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Многократный призер Паралимпийских игр российская лыжница и биатлонистка Марта Зайнуллина заявила РИА Новости, что у нее остались только положительные эмоции от Игр-2018 в Пхенчхане, а главное желание на данный момент - как можно скорее увидеть и обнять любимую дочку Айлу.

Российские паралимпийцы в понедельник вернулись в Москву из Пхенчхана, где с 9 по 18 марта проходила зимняя Паралимпиада. Зайнуллина на Играх-2018 выиграла три медали - одну серебряную и две бронзовые.

"Паралимпийские игры оставили у меня только самые положительные эмоции, - сказала Зайнуллина. - Мне всё понравилось в Корее: это хорошая страна, а люди очень приветливые и доброжелательные. Самое главное - в Казани меня ждет моя доченька Айла. Ей два года и четыре месяца, я по ней очень соскучилась. Мне сейчас очень хочется поскорее ее обнять и расцеловать".