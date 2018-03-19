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Жириновский предрек развитие выборов в России по китайскому пути


Добавлено: 19 мар 2018 в 10:34, Категория: Новости на сегодня
Жириновский предрек развитие выборов в России по китайскому пути

Россию ждет преобразование политической системы по китайскому образцу, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший на прошедших накануне президентских выборах около 6% голосов.

«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов», — цитирует политика «Интерфакс».

По мнению Жириновского, в Госсовет войдут «человек 30-40».

По итогам выборов, прошедших накануне, действующий президент Владимир Путин набирает рекордные 76,67% голосов. Явка, по предварительным данным, составила 67,5%.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 10:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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