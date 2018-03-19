Живущие в балтийских республиках россияне поддержали Путина на выборах в президенты

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ЦИК: Путин побеждает на выборах с результатом 76,68%
В Латвии, Эстонии и Литве абсолютным лидером выборов Президента России среди граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в республиках, стал действующий глава РФ Владимир Путин.
В Латвии за него проголосовали 94,88 процента избирателей при явке в 67 процентов. В Эстонии, по данным консульского округа, включающего русскоязычный уезд Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа с преимущественно эстонским населением, за Владимира Путина отдали голоса 95,45 процента россиян. В целом по Эстонии итоги ещё не обнародованы.
В Литве при явке в 39 процентов за Владимира Путина проголосовали 85 процентов избирателей. Абсолютным рекордом для стран Балтии стало голосование в Даугавпилсе (Латвия), где Владимира Путина поддержали 96,7 процента граждан России.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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