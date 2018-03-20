60 минут. По горячим следам (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 18:49 ,

60 минут. По горячим следам последний выпуск 20 марта. Республика Корея и США начнут 1 апреля масштабные совместные военные маневры, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Самое главное голосование страны состоялось без серьезных ЧП. И тому есть причины: безопасность во время выборов президента обеспечивали почти 300 тысяч сотрудников полиции, больше 80 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также работники частных охранных предприятий и дружинники. Скотланд-Ярд полагает, что расследование отравления Сергея Скрипаля, скорее всего, затянется надолго.



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