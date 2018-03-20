«Аэрофлот» опроверг версию о задержке рейса из-за пьяного пилота

Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» опровергла появившиеся в телеграм-канале Mash сообщения о том, что ее пилот вышел на рейс Казань — Москва в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.

«Пилот прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер министерства здравоохранения Республики Татарстан», — заверили в пресс-службе авиаперевозчика, добавив, что в их распоряжении имеется соответствующая справка об отсутствии признаков алкогольного опьянения у пилота.

В сообщении Mash говорилось, что вылет рейса №1279 «Аэрофлота» из Казани в московский аэропорт Шереметьево задержали на шесть часов из-за того, что проверка выявила признаки опьянения у пилота. По расписанию Airbus 320 должен был вылететь в российскую столицу в 07:00 17 марта.