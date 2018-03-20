Авиакомпанию NordStar оштрафовали на 300 тысяч рублей

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что авиакомпания NordStar оштрафована за задержки рейсов. Сумма штрафа составляет 300 тысяч рублей.

В прокуратуре напомнили, что с августа по октябрь 2017 года по всей России наблюдались задержки рейсов авиакомпании, в том числе задерживали самолеты в Красноярске, где и возбудили административное дело. Отмечается, что также нарушалось федеральное законодательство, поскольку для перевозки пассажиров не предоставлялись резервные авиалайнеры, либо это происходило несвоевременно.

Авиакомпания NordStar основана в 2008 году. Она входит в число 15 самых крупных авиакомпаний России.