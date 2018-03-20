Бен Аффлек предпринимает попытки вернуть бывшую жену (ФОТО)

На прошлой неделе стало известно, что 45-летний Бен Аффлек пытается возобновить отношения с Дженнифер Гарнер, несмотря на роман с Линдси Шукус. По словам инсайдеров, голливудский актер несколько раз умолял бывшую жену вернуться к нему, но она пока не готова к этому.Накануне в сеть попали новые подробности отношений бывшей звездной пары. Актер все воскресенье провел с Дженнифер Гарнер и их детьми. Как стало известно, семейство посетило благотворительный утренник в церкви, где Бен помогал Дженнифер раздавать прихожанам кофе.Напомним, что Гарнер и Аффлек поженились 29 июня 2005 года. За десять лет семейной жизни у них родилось трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэль. Впервые о разводе Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер заговорили в 2015 году — тогда актер изменил супруге с няней их детей. После этого инцидента актриса простила мужа, но его измены продолжились. В июне 2017 года Гарнер приняла окончательное решение расстаться с ним.