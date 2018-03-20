Битва Талантов - 2 сезон, 3 выпуск (17.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 18:49 ,

Битва Талантов 2 сезон 3 серия последний выпуск 17 марта. В Шереметьево торжественно встретили российскую паралимпийскую сборную. Близкие, поклонники и журналисты заранее собрались в зоне прилета терминала D, чтобы приветствовать наших героев. Вторые в неофициальном медальном зачете! И это несмотря на то, что к участию в Играх были допущены только 30 атлетов. В итоге в Южной Корее мы взяли восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Все спортсмены отработали на полную. Новый ведущий – Тимур Родригез, новые звездные наставники – Диана Арбенина и Artik & Asti и новые юные участники, прошедшие суровый отбор и доказавшие свой фантастический вокальный талант.



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