Большинство опрошенных учителей России пожаловались на зарплату

По итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора «Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе — взгляд учителей» Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), который цитирует РБК.

Редактор обзора, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко уточнила, что в опросах приняли участие 900 учителей — 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 300 из региональных столиц в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Учителям, принявшим участие в опросах, был задан вопрос: «Устраивает ли вас в принципе размер заработной платы?». В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м — 25%.33,7% респондентов отметили, что зарплата их «скорее не устраивает».

В пресс-службе Минобрнауки РБК сообщили, что средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысячи рублей в 2017 году.