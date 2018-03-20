Британцев пугают пророчеством Ванги: Путин станет властелином мира

Британское издание dailymail.co.uk рассказало своим читателям о пророчествах болгарской ясновидящей Ванги.

«Слепой экстрасенс, который предсказал террористическое нападение 11 сентября, также предрек, что Владимир Путин будет править миром», - пишет СМИ.

Вангу в материале представили как «Нострадамуса Балкан», 85% предсказаний которой имели успех. Она умерла в 1996 году в возрасте 85 лет.

В 1979 году рассказала писателю Валентину Сидорова пророчество, по которому «Россия станет «Властелином мира» после того, как Европа превратилась в пустошь».

«Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России», - цитируют прорицательницу авторы.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию».

«Все будет удалено с ее пути, и она не только сохранится, но и станет властелином мира».

Далее СМИ приводит биографию Владимира Путина, напоминая, что его выбрали главой государства еще на 6 лет.

Предсказания Ванги о том, что «Европа, какой мы ее знаем, «перестанет существовать» до конца 2016 года» и что «континент превратится в пустошь, почти полностью лишенный жизни человека», назвали не совсем точными, однако напомнили о Брексит, голосование по которому состоялось как раз в 2016.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5515545/Psychic-predicted-9-11-said-Vladimir-Putin-rule-world.html