Бывший президента Франции Саркози задержан по делу о коррупции

Экс-президента Франции Николя Саркози задержали по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании

Reuters отмечает, что Саркози на данный момент содержится под стражей в полиции. По данным источников Reuters, его допрашивают в связи с расследованием незаконного финансирования избирательной кампании.

Так, уголовное дело в отношении Саркози было открыто еще в 2012 году, однако позже расследование приостановили. В 2017 году по данному делу ему предъявили предварительные обвинения, указав, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса.

При этом ранее сын бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи заявлял о финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году и требовал вернуть деньги. По данным СМИ Саркози получил от Ливии более 50 млн евро.