ЦБ заступился за оштрафованного из-за санкций россиянина

Банк России ответил на запрос гражданина РФ Николая Кузнецова, который в 2017 году был оштрафован налоговой инспекцией на 31 млн рублей — за то, что вернул в страну свои средства, замороженные в США из-за санкций, через банк Barclays.

В Центробанке пришли к выводу, что транзакции, принятые налоговиками за «незаконную валютную операцию», «с точки зрения фактического содержания» были законными, передает РБК со ссылкой на письмо.

Впрочем, Верховный суд, куда Кузнецов собирается обратиться в попытке опротестовать штраф, может и не принять аргументацию ЦБ РФ.

Налоговики оштрафовали россиянина на основании ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях, сумма штрафа составила 75% от возвращенной суммы банковского перевода. Это оказалось первое подобное наказание в России для физического лица с 2013 года (тогда в КоАП появилась соответствующая норма).

Кузнецов уже пытался обжаловать решение ФНС в суде, но две инстанции встали на сторону налоговиков.