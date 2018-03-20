Чешский МИД вызвал посла РФ для разъяснения слов Захаровой

Внешнеполитическое ведомство Чехии вызвало российского посла в Праге Александра Змеевского для получения от него разъяснений по поводу заявления МИД РФ о чешском происхождении вещества «Новичок», которым якобы был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

«На первую половину дня завтра (среда) в МИД Чехии вызван посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский, чтобы (он) нам объяснил лживое высказывание российской стороны, которая утверждает, что вещество "Новичок", использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, может иметь свое происхождение из Чехии», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter дипведомства.

Заявление, по поводу которого чехи ждут объяснений, было сделано в минувшую субботу официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Комментируя развитие скандала вокруг отравления Скрипаля, она сообщила, что «Новичок», вероятнее всего, поступил из одной из тех стран, где интенсивнее всего исследуют вещества из соответствующего проекта. Среди этих стран она перечислила Чехию, Швецию, Словакию и Великобританию, где был отравлен экс-офицер ГРУ.

Ранее сегодня осведомленные источники сообщили, что проекта под названием «Новичок» в СССР не существовало — на самом деле он носил название, состоявшее из цифр. Слово «Новичок» появилось в западных СМИ с подачи советского химика Вила Мирзаянова, переехавшего в США в 1990-х годах.