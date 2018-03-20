ЦИК аннулировал итоги выборов президента РФ на семи участках

На семи избирательных участках в России отменены результаты выборов президента, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, причиной отмены стали нарушения, которые в ряде случаев были намеренно спровоцированы и «специально готовились для провокации фальсификаций».

Известно, что ранее итоги голосования были аннулированы по пяти участкам в Дагестане, Тюменской и Кемеровской областях, а также в подмосковных Люберцах из-за вброса бюллетеней, передает ТАСС.

Памфилова поблагодарила наблюдателей, работа которых на участках помогла выявить нарушения оперативнее, чем это было бы сделано по итогам анализа записей с видеокамер.

«Если бы не было живых наблюдателей в этот момент, то видеокамера это зафиксировала бы, но мы бы среагировали потом, позже, а вот присутствие там наблюдателей и их совместные действия помогли нам оперативно сработать», — пояснила председатель ЦИК РФ.

Кроме того, Памфилова призвала общественных наблюдателей на помощь в том, чтобы «разворошить информационный мусор» и раскрыть фальсификации нарушений. В качестве примера она привела видеозапись с якобы зафиксированным в Иркутске вбросом бюллетеней в урну, которая, как потом выяснилось, была смонтирована и опубликована в сети за день до выборов.