Дом 2 - Дневной - Выпуск 5062 - Lite (20.03.2018) ТНТ

Добавлено: 20 мар 2018 в 16:45 ,

Дневной выпуск Lite 20 марта свежая серия. На тете Влад Кадони заявил Иване Диловой, что та ходит за Сашей Гобозовым по пятам. Ивана ответила, что Гобозов ее раздражает, это он приходит к ней, а сегодня они с Викой просто прикалывались над Сашей, ей нравится другой человек – Рома Гриценко. Влад сказал Иване, что после звонка Саши Рома уже отказался от Иваны. Ивана считает Рому безхарактерным, раз он решил строить на проекте дружбу, а не любовь. Илья Яббаров пригласил Александра Гобозова на разговор, так как они с Сашей друзья. Илья сказал, что, если у Саши получится что-то с Олей Жариковой – это будет “днище”. Оля встречалась с ним и уже через два дня прыгнула в постель к Саше. Гобозов заявил, что судит Олю по поступкам.



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