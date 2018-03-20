Дом 2 - Остров любви - 5062 выпуск (20.03.2018) ТНТ

Добавлено: 20 мар 2018 в 14:28 ,

Остров любви выпуск 20 марта свежая серия. Ивана Дилова попросила Александра Гобозова позвонить Роме Гриценко и сказать, что он не против их общения. Саша ответил, что Ивана может общаться с Гриценко столько, сколько хочет, но звонить Роме он не будет. Ивана сказала Саше, что Рому смущает только то, что она бывшая девушка его друга. Сашу тоже это смущает, он только забывает Ивану. На этот раз тестирование на полиграфе проходят Алексей Купин и Майя Донцова, но не успело начаться шоу, как неожиданно для всех в студии начали ругаться и скандалить Александра Черно и Иосиф Оганесян. Влад Кадони попытался выяснить в чём причина ссоры ребят, на что Иосиф заявил, что расстаётся с Сашей.



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