Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5062 - Город любви (20.03.2018) ТНТ

Добавлено: 20 мар 2018 в 23:50 ,

Вечерний выпуск 20 марта свежая серия. Влад Кадони пригласил в студию Ирину Михайловну Донцову. Мама Майи помнит момент, когда на проект пришел Леша Купин. Он в начале ходил за Майей хвостиком, а сейчас все изменилось. Раньше Леша был добрый и отзывчивый, сейчас он другой. Кадони попросил конкретики. Ирина Михайловна заявила, что Леша собирался вести Майю под венец, везти в Одессу, сейчас он этого не хочет. Кадони сообщил, что на сегодняшнее шоу отказались приходить мама Леши и Алиана Гобозова. Купин ответил, что мама занята. Ирина Михайловна начала выяснять, удалил ли Леша телефон Алианы. Анастасия Кукаева считает, что нравится Лёше Купину, а также, что он смотрит на Лену Хромину.



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