Дональд и Мелания Трамп не скрывали нежных чувств во время визита в Нью-Гэмпшир

Дональд и Мелания Трамп

Вчера Дональд и Мелания Трамп прилетели с визитом в Нью-Гэмпшир, чтобы обсудить проблему опиоидного кризиса. Супруги, которые несколько дней назад появились на приеме в Белом доме, держась за руки, и на этот раз своим трогательным поведением по отношению друг к другу дали понять, что личный конфликт в их семье исчерпан. Напомним, что скандал разгорелся после того, как в начале этого года о своем романе с президентом, который продолжался с 2006 по 2010 годы, рассказала порнозвезда Сторми Дэниелс.

Мелания и Дональд Трамп вчера не только держались за руки и улыбались, но и даже продемонстрировали нежные объятия на публике, когда направлялись к вертолету.

Для визита на северо-восток страны Мелания выбрала синее пальто Chlo? и бежевые кожаные сапоги на каблуке Gianvito Rossi. Выглядела первая леди, как и всегда, очень стильно.

Во время своего выступления президент Трамп в очередной раз похвалил свою супругу и сказал несколько теплых слов в ее адрес:

Спасибо нашей первой леди Мелании за то, что она такая необыкновенная. Спасибо тебе. Мы счастливы, что ты наша первая леди,

— заявил он.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер boo_10.