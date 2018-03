Дуров объяснил отказ отдать ФСБ ключи к переписке в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал предупреждение Роскомнадзора о том, что в 15-дневный срок необходимо предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Это предупреждение, как напомнили российские СМИ, является первым этапом на пути к возможной блокировке сервиса.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram будет придерживаться принципов свободы и неприкосновенности частной жизни», — написал Дуров в Twitter.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

На заседании Верховного суда РФ, который 20 марта отклонил иск Telegram с требованием признать приказ ФСБ незаконным, представитель спецслужбы заявила, что переписка российских граждан в мессенджерах не является охраняемой законом тайной, поэтому для получения доступа к ней не требуется санкция суда.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отказался комментировать решение ВС РФ, назвав его «не нуждающимся в комментариях» и «являющимся безусловным для исполнения на территории» страны.

«Если есть решение суда — оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений», — цитирует главу минкомсвязи РБК. По его словам, Павел Дуров не обращался в возглавляемое им ведомство для консультаций по поводу ситуации с возможной блокировкой мессенджера. «У нас никаких рабочих консультаций нет», — сообщил Никифоров.