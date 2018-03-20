Два сапога пара: Ванесса Паради и ее жених Самюэль Беншетри на шопинге в Лос-Анджелесе

Самюэль Беншетри и Ванесса Паради

На днях 45-летняя Ванесса Паради и ее 44-летний возлюбленный Самюэль Беншетри попали под прицелы папарацци около одного из супермаркетов в Лос-Анджелесе, куда пара приехала на шопинг.

Одетая в стиле casual Ванесса шла рядом со своим бойфрендом, который вез тележку с покупками. Актриса сделала ставку на комфорт (отличное решение для похода по магазинам!) и надела коричневые брюки, синюю куртку и черные кроссовки. Аксессуарами ей послужили светло-зеленый платок, который она повязала на шее, и солнцезащитные очки. Ее бойфренд выбрал темные штаны, пальто и белоснежные кроссовки, а также черную шапку, которая скорее стала частью его образа, нежели выполняла свою главную функцию (все-таки в Лос-Анджелесе сейчас достаточно тепло, и вполне можно обойтись без этой детали гардероба).

Напомним, что в начале этого года стало известно о грядущей свадьбе Паради и Беншетри, которые познакомились в 2016 году и вскоре стали встречаться. Бывшая возлюбленная Джонни Деппа готовится выйти замуж за режиссера 19 июля. Торжество, как сообщают западные СМИ, состоится на одном из французских островов и будет довольно пышным.

Все пройдет на роскошной вилле, где летом часто отдыхают французские знаменитости,

— сообщил ранее инсайдер.