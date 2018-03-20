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Эксперт объяснил цель изменения военной стратегии развития Вооружённых сил РФ


Добавлено: 20 мар 2018 в 15:42,
Эксперт объяснил цель изменения военной стратегии развития Вооружённых сил РФ

Заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о внесении корректив в базовые программы развития Вооружённых сил говорит о том, что Москва делает основную стратегическую ставку на сдерживание вероятных противников в лице США и других стран — членов НАТО, заявил «Экономике сегодня» руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.  Читайте по теме

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что план деятельности ведомства до 2020 года и госпрограмму вооружений до 2027 года изменят и приведут в соответствие с новыми задачами, поставленными Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

Глава Минобороны заявил, что России необходимо последовательно увеличивать долю новейшего вооружения в армии и повысить интенсивность боевой подготовки личного состава.

«Данное заявление прежде всего свидетельствует о том, что Министерство обороны РФ и политическое руководство нашей страны делает ставку не на модернизацию тех систем, которые у нас есть в наличии, а на создание принципиально новых образцов военной техники, что мы и видим на примере последнего Послания президента Путина», — считает Жилин.

По мнению эксперта, это верная стратегия, так как США и страны — члены Североатлантического альянса выстраивают стратегическую линию, основываясь на потенциале, который был у Москвы ещё во времена СССР.

Таким образом, создание и принятие на вооружение принципиально новых образцов вооружения может спутать карты вероятным противникам, полагает он.

Жилин полагает, что, помимо разработки нового вооружения, также необходимо обратить внимание на создание эффективных средств противодействия киберугрозам.

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Добавлено: 20 мар 2018 в 15:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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