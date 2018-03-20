Эксперт объяснил, почему Трамп не поздравил Путина с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп не планировал связываться по телефону с Владимиром Путиным в связи с его победой на президентских выборах в России. Об этом журналистам заявил помощник Трампа Хоган Гидли.

Гидли заявил, что Белый дом «не удивлен» итогами президентских выборов в России, добавив, что звонков между Трампом и Путиным не запланировано.

«Мы также будем искать те области, где мы можем работать вместе, в тех случаях, когда это служит нашим интересам», — сообщил Гидли журналистам.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев прокомментировал поведение американской стороны.

«Это несколько другое мировоззрение. Они уверены, что слово западного мира непререкаемо. И они твердо считали, что если они за четыре дня до голосования необоснованно объявят, что Россия виновата в отравлении бывшего полковника ГРУ в Солсбери, то это повлияет на голосование, и российский народ, перепугавшись, поставит „ноль“ Владимиру Путину. Но оказалось, что это только мобилизовало население.

Они долго ждали — поздравлять или нет. Сквозь зубы — президент Франции, сквозь зубы — канцлер ФРГ. А президент США — ну как ему поздравить?

Тем более что большую лоббистскую работу проводило и украинское руководство, которое вообще настаивало на непризнании выборов в России на основании того, что голосование шло в Крыму.

Поэтому устроили такой демарш — неудовлетворение тем, как закончились выборы в России. Это совершенно продуманная реакция в полной уверенности, что мир вращается вокруг Вашингтона», — сказал Андрей Суздальцев.

Напомним, Путина с победой на президентских выборах уже поздравили многие мировые лидеры. Полный список поздравивших опубликован на сайте Кремля.