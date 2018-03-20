ФСБ России разрешила себе читать переписку граждан

Представитель ФСБ РФ заявила, что переписка пользователей в мессенджерах, в том числе в Telegram, не является охраняемой законом тайной.

Так, представитель ФСБ РФ выступила в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram о признании приказа с процедурой предоставления ключей шифрования недействительным.

Так, она отметила: «Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение».