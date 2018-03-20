Футболист "Зальцбурга" Даббур потерял сознание во время матча

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Нападающий "Зальцбурга" израильтянин Мунас Даббур потерял сознание во время матча чемпионата Австрии по футболу с венской "Аустрией", сообщает Krone.at.

Встреча состоялась в воскресенье и завершилась победой "Зальцбурга" со счетом 5:0. Даббур в конце игры столкнулся с защитником "Аустрии" Штефаном Штанглем и на несколько минут потерял сознание.

Даббур был доставлен в больницу. У футболиста выявлено небольшое сотрясение. Участие футболиста в товарищеском матче сборной Израиля с командой Румынии, который состоится в субботу, находится под вопросом.