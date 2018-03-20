Горшков: задача сохранения числа квот для российских фигуристов на ЧМ первостепенна

МИЛАН, 20 мар - РИА Новости, Елена Вайцеховская. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил РИА Новости, что считает на чемпионате мира в Милане первостепенной для российской команды задачу сохранить количество квот на мировое первенство следующего сезона.

На чемпионате мира, который пройдет в Милане 21-24 марта, Россия имеет максимальное количество квот (три) в парном и женском одиночном катании, в двух других видах (танцах на льду и мужском одиночном) россияне представлены двумя участниками.

"Первостепенная для нас задача – сохранение квот на следующий чемпионат мира. Я говорю даже не о российской сборной, поскольку задача зарабатывания квот стоит абсолютно перед всеми странами. А для того, чтобы эту задачу реализовать, нужно занять соответствующие места. В Милане отсутствует ряд лидеров, как это всегда происходит на послеолимпийских чемпионатах мира, но это не означает, что борьба за места на пьедестале будет менее острой", - сказал президент ФФККР.