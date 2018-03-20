Готовится подрыв военного склада ВСУ: сводка с фронтов Донбасса за 19—20 марта

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Несмотря на действие режима прекращения огня, украинские боевики продолжили нарушать перемирие, ставя под угрозу жизни и здоровье граждан нашей Республики.

На Мариупольском направлении враг применил зенитную установку ЗУ-23 и крупнокалиберное стрелковое оружие, выпустив около 40 боеприпасов по району н. п. Красный Октябрь.

Нашей разведкой зафиксирована подготовка ВСУ к проведению очередной провокации.

Так, в настоящее время комиссией ОТГ «Донецк» производится проверка полевых артиллерийских складов, подчиненных вооруженным формированиям на оккупированных территориях Донецкой области. Комиссия оценивает организацию хранения боеприпасов, охраны и обороны, пожарной безопасности на объектах хранения.

В период с 19 по 21 марта инспекция, в составе которой присутствуют залегендированные представители ССО, проверяет склад РАВ 30-й ОМБр (отдельной механизированной бригады).

По данным, полученным нами от достоверного источника, истинной целью проверки является подбор полевого артиллерийского склада, который будет уничтожен силами спецопераций ВСУ для последующего обвинения в этом диверсионно-разведывательной группы из состава ВС ДНР.

Мы не исключаем, что, для создания ложных доказательств причастности к этому наших Вооруженных сил, на месте подрыва и пожара будут найдены останки «диверсантов», из числа похищенных ранее боевиками ВСУ людей.

Такие действия мы связываем с желанием преступного режима Порошенко создать очередные фейковые доказательства для обвинении нас в глазах мировой общественности в терроризме.

А также создания поводов для выклянчивания очередных поставок боеприпасов и вооружений у покровителей из стран Европы и США.

При этом мы не исключаем, что списанное на террористический акт вооружение будет продано международным террористическим организациям, действующим на Ближнем Востоке и Африке, как это было после взрывов на складах в Балаклее.

Официально заявляю, что Вооруженные силы Донецкой Народной Республики не опускаются до террора и диверсий, как это делают оккупационные бандформирования Украины.

Обращаем внимание, что любые заявления, обвиняющие нас в терроризме и диверсиях, являются заведомо ложными и все доказательства сфальсифицированы.