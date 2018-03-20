Говорит Украина - Последняя битва дочки-матери (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 20:51 ,

Говорит Украина. Последняя битва дочки-матери последний выпуск 20 марта. Вика родила ребенка, будучи школьницей. Теперь к горлу ее ребенка дедушка приставляет нож! Бабушка выносит из дома игрушки и одежду малыша! Вика не может даже пойти учиться, ведь боится оставлять дома свою кроху! Чтобы выяснить, что на самом деле происходит в этой семье, мы установили камеры. Что они зафиксировали? Ведущий ток-шоу Алексей Суханов – не просто модератор дискуссии в программе – это профессионал с большим телевизионным опытом и, главное, – человек, который умеет внимательно выслушать, искренне посочувствовать и помочь в решении конфликта.



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