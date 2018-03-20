Грищук победил Крамника на шахматном турнире претендентов в Берлине

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Александр Грищук обыграл Владимир Крамника в поединке двух российских гроссмейстеров в восьмом раунде на турнире претендентов Международной федерации шахмат (FIDE) в Берлине.

Партия, состоявшаяся в понедельник, закончилась на 75-м ходу в пользу Грищука, игравшего белыми фигурами.

Два других поединка тура Дин Лижэнь (Китай) – Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США) – Фабиано Каруана (США) завершились вничью.

После восьми раундов единоличное лидерство сохраняет Каруана, набравший 5,5 очка. Далее шахматисты расположились в следующем порядке: 2. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 5 баллов), 3. Александр Грищук (4,5), 4. Дин Лижэнь (4), 5-6. Карякин, Крамник (оба – по 3,5), 7-8. Аронян, Со (оба – по 3).

Турнир претендентов завершится 27 марта. Его победитель осенью 2018 года сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.