Громкая отставка: один из главных борцов с коррупцией в Украине собирается оставить должность

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий собирается написать заявление об уходе с должности.Об этом сообщает агентство новостей “ТСН”, ссылаясь на свои источники.Напомним, Назар Холодницкий стал главой САП в ноябре 2015 года. Позднее в тандеме с руководителем НАБУ (Артем Сытник, - ред.) он вступил в серьезный конфликт с Генеральной прокуратурой Украины, отголоски которого слышны и по сей день.“ТСН” отмечает, что Назар Холодницкий уже сообщил о своих планах некоторым работникам Специальной антикоррупционной прокуратуры.