Импровизация - 3 сезон, 36 выпуск, Дайджест (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 18:49 ,

Импровизация 3 сезон 36 серия Дайджест последний выпуск 20 марта. Увидеть игру сборной России с одной из лучших команд мира можно будет уже в эту пятницу. К нам приехала Бразилия. Товарищеский матч пройдет на стадионе «Лужники». Российская сборная на одну из своих тренировок пригласила более сотни школьников из разных уголков страны. В рамках акции «Детские мечты» игроки нашей команды исполнили уже многие заветные желания, дарили подарки, помогали тяжелобольным ребятам. И вот теперь – еще один праздник для юных поклонников футбола. Под управлением ведущего Павла Воли четыре комика и звёздный гость окажутся в самых странных ситуациях, из которых будут выбираться с помощью чувства юмора.



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