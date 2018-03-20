Иосиф Оганесян доволен, как прошло знакомство его мамы с Сашей Черно

Хлопоты прошли, градус снижен. Всю неделю Саша очень переживала и нервничала, в предвкушение перед долгожданной встречей с Репсимой Оганесовной. Много вопросов и претензий было со стороны Мамы, но так же были и хорошие моменты (Мама, Саше подарила браслет и выбитые на мыле наши имена, а Саша подарила серьги и духи), а значит я делаю вывод, девчонки подружились. Что касаемо меня, я горжусь Любимой, она большая умничка, с каждым днём все больше хорошеет. Я считаю мы достойно прошли полиграф, а самое главное знакомство мамы с Сашей произошло на высшем уровне. P.S. Условие: Саша должна изменится до сентября. Друзья, согласны? Или у вас своё мнение на этот счёт?