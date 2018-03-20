Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру Британии

Власти Исландии рассматривают возможность отказа от посещения матчей и других мероприятий футбольного чемпионата мира, который пройдет в России этим летом. Министр иностранных дел страны Гудлаугур Тор Тордарсон уточнил, что сборной Исландии по футболу никакие ограничения не коснутся, передает RUV.

Тордарсон связал обсуждение бойкота ЧМ-2018 с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. «Это очень серьезные вещи, которые связаны не только с британцами», — пояснил глава МИД Исландии.

Отметим, что до сих пор исландская футбольная сборная не участвовала ни в одном мундиале — либо не проходила квалификацию, либо не получала допуск от FIFA.

Первым о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России как реакции на отравление Скрипаля заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. После его заявления помощники министра поспешили уточнить, что эта мера не коснется британских футболистов — только чиновников. Кроме того, сообщалось, что от посещения матчей в РФ воздержатся представители королевской семьи.