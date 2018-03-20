Италия благодаря «Газпрому» впервые в истории стала экспортером газа

Италия впервые в своей истории стала экспортером газа, поставив в Швейцарию около 20 млн кубометров топлива, сообщает во вторник Bloomberg.

Это стало возможным благодаря организации реверса углеводородов по трубопроводам, по которым «Газпром» поставляет российское сырье.

Организация реверса была технологически сложной задачей, ей предшествовали месяцы планирования. В феврале в итальянской газотранспортной системе были проведены первые «сухие» прогоны без прокачки топлива.

В настоящее время Рим поставляет в Швейцарию около 5 млн кубометров газа в день, однако в дальнейшем планирует увеличить пропускную способность до 40 млн кубометров.

В управляющей итальянской ГТС компании Snam заявили, что надеются в будущем сделать Италию крупнейшим газовым хабом в Европе. Республика планирует получать газ по нескольким газопроводам — из России, Ближнего Востока и Северной Африки, а затем переправлять его в другие страны Западной Европы.

Ранее в Snam сообщили о расширении своей инвестиционной программы на 10% (до 5,2 млрд евро) к 2021 году, большая часть средств пойдет на распределительные сети.

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